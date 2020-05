Plus de 100 violations du cessez-le-feu par l’Azerbaïdjan à la frontière arméno-azérie de l’Artsakh la semaine dernière

Au cours de la semaine écoulée -du 24 au 30 mai- l’Azerbaïdjan a violé à plus de 100 reprises le cessez-le-feu à la frontière arméno-azérie de l’Artsakh a communiqué le ministère de la Défense de la République de l’Artsakh. Ce dernier précise que plus de 600 projectiles de diverses dimensions furent tirés par les azéris sur les forces arméniennes. Fort heureusement sans faire de victimes ni de blessés. Les Arméniens dominent la situation, ne répliquent qu’en cas de nécessité et respectent le régime du cessez-le-feu.

Krikor Amirzayan