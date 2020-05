Situation du contentieux entre le Diocèse et l’association de l’église Ste Marie

Situation du contentieux entre le Diocèse de France de l’Eglise apostolique arménienne et l’Association cultuelle de l’Eglise arménienne Sainte-Marie de Nice.

Depuis l’année 2010, notre Communauté chrétienne de Nice vit une crise lourdement préjudiciable à notre Eglise en France.

Le Conseil diocésain a souhaité apporter ici quelques éléments d’information qui permettront de mieux comprendre la situation actuelle du contentieux qui continue d’opposer le Diocèse de France de l’Eglise apostolique arménienne et l’association cultuelle de l’Eglise arménienne Sainte-Marie de Nice (ACEASMN).

Dès le début de l’année 2019, les engagements successifs des responsables de cette association, confirmés à plusieurs reprises, d’adopter les statuts diocésains en vigueur et donc de facto les statuts des paroisses qui y sont

inclus, allaient convaincre les instances diocésaines de consentir une avancée considérable dans le processus de réintégration de cette association au sein du Diocèse.

Ainsi, le 14 avril 2019, Monseigneur Vahan Hovhanessian procédait à la re-sacralisation de l’autel de l’Eglise arménienne Sainte-Marie, sous la Bénédiction de Sa Sainteté Karekine II.

Peu après, le Révérend Père Komitas Hovnanian y sera nommé dès le mois de juillet 2019.

Le Saint-Siège d’Etchmiadzine et le Diocèse montraient ainsi une grande mansuétude.

Malheureusement sans retour.

Ces actes forts dans la volonté du Saint – Siège d’Etchmiadzine et du Diocèse de France de résoudre la crise de Nice dans un esprit de conciliation et de confiance, auront été détournés de leur sens par ces mêmes responsables de l’association cultuelle de l’Eglise arménienne Sainte-Marie qui entretiennent la discorde dans notre communauté niçoise depuis plus de 10 longues années.

Le non-respect de leurs engagements porte aujourd’hui gravement atteinte à la confiance accordée par Sa Sainteté KAREKINE II, par le Conseil Spirituel Suprême, par le Primat et le Conseil diocésain.

Concernant ces engagements, il faut rappeler :

1) la décision unanime des assemblées générales extraordinaires de l’ACEASMN,

en date du 8 octobre 2017 et de celle en date du 7 avril 2019,

notamment sur la question N°II :

« Adhésion de notre Association Cultuelle ACEASMN,

dont le siège est sis 281, boulevard de la Madeleine 06000 Nice

à l’Association cultuelle Diocèse de l’Eglise Apostolique Arménienne de France, dont le siège est sis

Cathédrale St Jean Baptiste, 15, rue Jean Goujon, 75008-Paris, ainsi qu’aux statuts régissant cette

dernière. »,

2) leur engagement formel, confirmé :

dans leur courrier en date du 12 octobre 2018,

et lors de la signature du Mémorandum en date du 14 avril 2019 entre le Primat et MM. Richard Takvorian Président et Garen Ajderhanyan Vice-Président.

Cette signature aura lieu avant la Messe solennelle des Rameaux et la cérémonie de re-sacralisation de l’autel de l’Eglise Sainte-Marie.

Le 25 mai 2019 à Paris, une délégation du Conseil diocésain allait rencontrer les responsables de l’ACEASMN au cours d’une réunion où ils réaffirmeront cet engagement.

Compte-tenu de l’absence de toute intention constructive et des déclarations publiques de certains de ses responsables affirmant que leur association cultuelle ne signerait jamais les statuts des paroisses inclus dans les

statuts diocésains en vigueur, le Conseil diocésain adressait un courrier en date du 6 décembre 2019 invitant cette association à effectuer les actes pour lesquels ses responsables et ses membres s’étaient engagés, fixant un délai

au 24 janvier 2020.

Sans réponse de leur part à cette date, le 5 février, le Conseil diocésain leur adressait de nouveau une lettre fixant un délai au 1er mars, rappelant le caractère impérieux de cette mise en conformité.

Le 5 février 2020, Mr Richard Takvorian Président et Garen Ajderhanyan Vice-Président de l’ACEASMN allaient signer les statuts diocésains en vigueur.

Une lettre de leur part datée du même jour, annonçait cependant leur décision d’adopter leurs statuts paroissiaux de 2006, informant aussi le Conseil diocésain de la convocation d’une assemblée générale extraordinaire à cet

effet en date du 1er mars.

En réponse à ce courrier, par une lettre en date du 26 février, le Conseil diocésain indiquait que seule l’adoption des statuts des paroisses inclus dans les statuts diocésains en vigueur pouvait laisser entrevoir leur réintégration,

et que sans cette démarche incontournable, le processus de réintégration initié par les instances diocésaines serait remis en cause.

Aucune suite n’ayant été apportée à ce courrier , le Conseil diocésain décidait de relancer cette association cultuelle par une lettre du 7 mai 2020 , indiquant que, sans la mise en conformité juridique de l’ACEASMN telles

que précisées ci-dessus avant le 1er août, les mesures coercitives consistant à rappeler le Révérend Père Komitas Hovnanian et à lancer une procédure visant à faire respecter les termes du jugement du 25 septembre 2014 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Nice concernant l’utilisation de la qualification

« apostolique », seraient appliquées.

P/O Le Conseil Diocésain

Robert Azilazian

Président exécutif