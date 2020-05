Mandat d’arrêt contre un ancien « oligarque »

Un organisme d’application de la loi a demandé à un tribunal d’Erevan de l’autoriser à arrêter pour enlèvement et agression Ruben Hayrapetian, un riche homme d’affaires lié à l’ancien dirigeant de l’Arménie.

La commission d’enquête avait inculpé Hayrapetian, son fils Rafik et quatre autres personnes au début de ce mois. Elle a affirmé qu’en 2016, ils avaient kidnappé et systématiquement battu le directeur en chef d’une station balnéaire appartenant à Hayrapetian, qui aurait détourné plus de 52 millions de drams (108 000 dollars) empruntés à une banque commerciale contrôlée par le redouté magnat.

Selon une (...)