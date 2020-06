Les transactions sans numéraire en Arménie ont augmenté de 23% au premier trimestre

Les transactions sans numéraire effectuées en utilisant des cartes bancaires ont augmenté de 22,9% en Arménie au premier trimestre de 2020 pour atteindre 592 milliards de drams, a déclaré le directeur exécutif de l’Union des banques d’Arménie Seyran Sargsyan.

Il a déclaré que les cartes bancaires de presque tous les systèmes de paiement et de règlement sont desservies en Arménie - y compris le système national ArCa, Visa, MasterCard, American Express, Diners Club et JCB japonais.

Selon lui, le nombre de cartes de paiement actives au premier trimestre 2020 s’élevait à 2 460 333, soit 2,9% ou 70000 cartes de plus qu’en 2019.

Il a déclaré que les cartes de paiement avaient été utilisées au premier trimestre pour effectuer 18 152 229 transactions, soit 33,8% de plus qu’au premier trimestre 2019.

« Pour la première fois en Arménie, le nombre de transactions non monétaires a dépassé le nombre de transactions monétaires (57% à 43%), ce qui est encourageant », a-t-il déclaré.

Au premier trimestre 2020, le nombre de transactions en espèces effectuées par carte bancaire s’est élevé à 7 784 894, soit 2,4% de plus qu’au premier trimestre 2019, tandis que le nombre de transactions non monétaires a augmenté de 73,4% par rapport au premier trimestre 2019 à 10 369 335.

« Mais il y a des développements intéressants. Le volume des transactions en espèces au premier trimestre de 2020 s’est élevé à 415,6 milliards de drams, soit 13,3% de plus qu’au premier trimestre de 2019, tandis que le volume des transactions hors trésorerie a bondi de 53,4% à 176,9 milliards de drams ’’, a déclaré Seyran Sargsyan.

Il a également noté que 43% de toutes les transactions étaient effectuées via des distributeurs automatiques de billets, une augmentation de 13,3%, 24% via des terminaux de point de vente (en augmentation de 64,4%) et 33% via Internet (en augmentation de 80,3%). En termes de volume - les transactions via les distributeurs automatiques d’argent ont augmenté de 18,6%, les transactions Internet de 73% et les transactions POS-terminal de 22%.

La taille moyenne des transactions via les distributeurs automatiques d’argent a légèrement baissé à 51 000 drams, tandis que le montant des transactions dans les points de vente était de 20 498 drams.

« Cela suggère que les clients ont commencé à utiliser les cartes plus souvent comme moyen de paiement, y compris pour les petits achats, ce qui a entraîné une diminution du volume moyen des transactions », a déclaré Seyran Sargsyan.

Le nombre de distributeurs automatiques de billets au premier trimestre de 2020 est passé à 1 544 et le nombre de points de vente acceptant les cartes bancaires est passé à 11 600.