Le Parlement autrichien ratifie à l’unanimité l’accord Arménie-UE

Le Conseil national du Parlement de la République d’Autriche a ratifié vendredi à l’unanimité l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Arménie et l’UE lors de la 34e session plénière, rapporte l’ambassade d’Arménie en Autriche.

Prenant la parole avant la ratification, le chef du groupe d’amitié parlementaire Autriche-Caucase du Sud, Gudrun Kugler (NPD) a salué les récents changements démocratiques en Arménie, notant que l’Arménie et l’Autriche partagent les mêmes valeurs chrétiennes et que la ratification de l’accord ouvrira les perspectives pour développer davantage les relations bilatérales amicales.

Elle a souligné que l’accord est d’une grande importance pour établir une base juridique solide pour la coopération UE-Arménie. Gudrun Kugler a noté que l’accord peut contribuer à la stabilité et à la prospérité de toute la région. Il fournira une occasion d’améliorer l’environnement d’investissement et des affaires, ce qui bénéficiera aux entreprises arméniennes et européennes, y compris les petites et moyennes entreprises.

Gudrun Kugler a fait référence à la Congrégation mekhitariste de Vienne, notant qu’au cours des siècles, elle a contribué à la préservation de la littérature arménienne et à la publication d’ouvrages scientifiques précieux, car il s’agit de l’un des plus grands centres culturels arméniens du monde.

Elle a également évoqué le génocide arménien, notant que chaque année au monument Franz Werfel au centre de Vienne, un hommage est rendu à la mémoire des 1,5 million d’innocentes victimes du génocide commis par l’Empire ottoman. Dans ce contexte, il a fait référence au roman « 40 jours de Musa Dagh » de l’écrivain autrichien Franz Werfel.

Le ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Challenberg, Pamela Randy-Wagner (SPÖ), présidente de la commission des affaires étrangères du Parlement autrichien, s’est prononcé en faveur de l’accord, tout comme les factions du Parti de la liberté d’Autriche (FPÖ), des Verts / Grüne, de la Nouvelle Autriche / NEOS.