Une femme et ses 3 enfants perdus sur une route près du village de Narek ont regagné leur domicile à Artashat grâce aux secouristes

Le 28 mai à 18h45 les Services de secours d’Arménie ont reçu un appel : entre le village de Narek en direction de « Gyolasor » une femme et ses 3 enfants s’étaient perdus. Les pompiers et secouristes de la région d’Ararat se sont aussitôt rendus sur les lieux indiqués. En coopération avec les indications de la police près du village de Narek à environ 15 km du lieu nommé « Djanchin » ont découverte Mariné (40 ans) et ses trois enfants, Hasmik (15 ans), Jora (12 ans) et Artak (12 ans). Tous étaient sains et saufs. Les pompiers les ont raccompagnés à leur domicile une doumik (maison en préfabriqué) de la rue Krikor Naregatsi (Grégoire de Nareg) à Artashat.

Krikor Amirzayan