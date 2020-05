De nombreux centres commerciaux alimentaires des régions d’Arménie seront fermés pour 24 heures face aux risques d’infections du coronavirus

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian au regard des risques sanitaires encourus et du non-respect de nombreuses mesures de distanciation sociale par les commerces et individus a décidé de fermer pour 24 heures ce samedi 30 mai des centres commerciaux alimentaires des régions d’Arménie. A Vedi, Armavir, Aparan, Etchmiadzine, Getap, Artchis, des centres commerciaux seront fermés pour une journée. Il en est de même du supermarché Gntuniq d’Aparan dans la région d’Aragadzodn. L’Arménie qui recensait hier matin près de 9 000 cas d’infections et 120 décès suite au coronavirus, est décidée à engager des décisions similaires pour contrer les foyers d’infection.

Krikor Amirzayan