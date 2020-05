Rakel Dink reçoit des menaces de mort

La Fondation Hrant Dink rapporte que les 27 et 28 mai 2020, Rachel Dink a reçu une menace de mort écrite par e-mail. La Fondation a informé par écrit le siège de la police de Sisli et le gouvernement d’Istanbul.



« L’e-mail comprenait la phrase » Nous pouvons arriver un soir, quand vous vous y attendez le moins ", une formule utilisée avec vantardise dans certains cercles, et la même formule que nous avions l’habitude d’entendre avant que Hrant Dink ne soit assassiné dans la rue, et avec la complaisance des organes officiels, le 19 janvier 2007. La menace accuse la Fondation Hrant Dink de raconter des « histoires de fraternité », elle nous somme de quitter le pays et menace de mort Rakel Dink et l’avocat de la fondation », a déclaré la Fondation dans un communiqué. .

« L’augmentation récente des discours de haine et des propos racistes et discriminatoires ne fait que déclencher, encourager et susciter de telles attitudes horribles. Il est du devoir et de la responsabilité de tous les acteurs engagés dans la politique de la Turquie de travailler à garantir l’égalité, la liberté et la justice pour tous les citoyens. Nous pensons donc qu’il est de notre devoir de partager cette déclaration avec le public afin de rappeler aux autorités leurs responsabilités et de souligner la gravité du climat qui a été créé », indique le communiqué.