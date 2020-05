Il y a 4 ans l’Arménie écrasait le Guatemala sur le score de 7-1 à Los Angeles

Si la défaite sur un score-fleuve de l’Arménie face à l’Italie (9-1) le 18 novembre 2019 dans le cadre des qualifications de l’Euro 2020 hante encore les esprits des supporters arméniens, l’Arménie a également des victoires importantes à son palmarès.

Ainsi il y a 4 ans, le 29 mai 2016 ay stade « StubHub Center » de Los Angeles, en match amical l’Arménie infligeait une « correction » à l’équipe du Guatemala sur le score de 7-1. Avec un triplé d’Henrikh Mkhitaryan et d’autres buts signés Edgar Manucharyan, Kegham Kadimyan, Artur Sarkisov et Zaven Badoyan. Le Guatemala avait dès le 7e minute inscrit son premier -et seul- but dans les cages arméniennes défendues par Arsen Beglaryan. Puis l’Arménie s’est mise en marche pour inscrire 7 buts.

Krikor Amirzayan