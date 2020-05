Le Premier ministre de Géorgie a félicité son homologue d’Arménie à l’occasion de la Journée de la République

Giorgi Gakharia le Premier ministre de Géorgie a félicité son homologue arménien Nikol Pachinian à l’occasion de la Journée de la République le 28 mai 2020.

« Permettez-moi de vous féliciter personnellement ainsi que le peuple arménien à l’occasion de la Journée de la République et vous souhaite le succès dans vos missions de responsable.

Nous apprécions les relations étroites et séculaires fondées sur la fraternité et le bon voisinage entre la Géorgie et l’Arménie. Je désire vous exprimer notre soutien sans faille à tous vos efforts dans le rapprochement entre nos deux peuples (…) et j’ai espoir que la coopération entre nos deux pays fondée sur le respect et la confiance réciproque grâce à nos efforts communs se développeront encore davantage ».

Krikor Amirzayan