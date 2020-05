L’homme qui avait arraché et jeté à terre la croix d’une église arménienne à Istanbul est arrêté

L’individu à visage découvert en plein jour qui avait arraché et jeté à terre la croix de l’église arménienne Sourp Krikor Loussavoritch dans le quartier de Usküdar à Istanbul avant-hier, fut arrêté par la police turque vendredi. L’homme est inculpé de « dégradation d’un lieu de culte ». L’information est reprise par les médias de Turquie. L’homme aurait agi sur le terrain de la haine mais la police n’a pas fourni son identité. Il pourrait s’agir d’un nationaliste turc ou d’un islamiste…ou les deux à la fois. Mais la Turquie qui arrête et inculpe un homme qui s’en prend à un lieu de culte arménien, combien de criminels protège-t-elle encore, ceux qui ont profané et détruit ou spolié des milliers d’églises arméniennes entre 1915 et 1923 ? La Turquie condamnera-t-elle un jour ces criminels ?

Krikor Amirzayan