Les forces arméniennes chargées du maintien de la Paix ont une approche professionnelle de leur mission selon Artak Tonoyan leur responsable

Les forces arméniennes chargées de la Paix agissent avec professionnalisme et règlent tous les problèmes auxquels elles font face a déclaré Artak Tonoyan le responsable des forces arméniennes chargées de la Paix. Déclaration réalisée à l’occasion de la Journée internationale des soldats chargés de la Paix dans le monde. Selon Artak Tonoyan ces forces arméniennes sont appréciées dans leur mission. « Très peu de pays peuvent disposer de soldats entrainés à la situation de guerre (…) nos soldats ont une approche sérieuse à leur mission » dit Artak Tonoyan soulignant le professionnalisme et l’engagement pour le maintien de la Paix des soldats Arméniens sur le terrain qui leur est confié. Des soldats Arméniens qui sont en mission au Kosovo, en Afghanistan et au Liban.

Krikor Amirzayan