Présenter la carte la Géorgie sans l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud sera désormais soumis à sanction dès le 2 juillet

La Géorgie vient de voter une série de lois. L’une d’elle concerne la carte géographique de la Géorgie. Toute personne qui dessinerait la carte de la Géorgie amputée de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud encourt des sanctions. Présenter sur le net ou tout autre support et diffuser la carte de la Géorgie sans l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud peut être soumis à une peine qui peut atteindre 2 ans de prison a indiqué netgazeti.ge avec un minimum de 2 000 lari (près de 305 000 drams) d’amende. Cette loi votée le 22 mai 2020 entre en application le 2 juillet.

Et présenter la Géorgie sans le Djavakh ?

Krikor Amirzayan