Alerte sur les stratégies de fusion de listes avec R. Dati à Paris

A quelques jours de la publication des listes pour le deuxième tour de la municipale, le CCAF appelle les candidats parisiens en ballotage à la plus grande défiance envers d’éventuelles stratégies de fusions avec Mme Rachida Dati. Nombre d’informations font en effet état des tentatives de la maire du 7e arrondissement de rallier à elle les sortants centristes de la capitale, dont la plupart sont de fidèles soutiens à la cause arménienne.

Cette situation constitue une source d’inquiétude pour le CCAF eu égard à la proximité affichée de Madame Dati avec l’Etat dictatorial azerbaïdjanais et la famille Aliev qui le dirige d’une main de fer. La structure représentative des associations arméniennes de France regrette notamment que cette personnalité politique qui prétend aux plus hautes fonctions dans la capitale n’ait pas daigné répondre aux questions que lui ont posées ses coprésidents et celui de la Chrédo (Chrétiens d’Orients en Danger) dans une tribune publiée par Marianne avant le 1er tour*. Ce silence aggrave ses craintes sur les risques démocratiques que pourrait faire peser une victoire de Mme Dati qui s’est faite à plusieurs reprises le relais complaisant du régime Aliev, pourtant dénoncé pour ses tentatives de corruption sur les élus européens (voir le rapport sur le sujet de l’OCCRP-Organized Crime and Corruption Reporting Project).

Paris n’est pas une ville ordinaire. En tant que capitale de la France, elle représente un enjeu de politique internationale. Aussi le CCAF regrette-t-il profondément que le parti LR ait mandaté une candidate ayant fait montre d’une telle sympathie avec cet Etat corrupteur, raciste et belliqueux ( l’Azerbaïdjan figure en bas de classement de toutes les ONG de défenses des droits de l’homme) pour le représenter lors de cette échéance importante pour la France.

Conscient des dangers que constituerait dans ces conditions l’élection de Mme Rachida Dati, le CCAF appelle l’ensemble des démocrates parisiens à refuser toute alliance qui pourrait entrainer le basculement de Paris dans la zone d’influence de la « diplomatie du caviar ».

Bureau national du CCAF

* https://www.marianne.net/debattons/tribunes/les-troublants-rapports-de-rachida-dati-avec-l-azerbaidjan