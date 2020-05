George Floyd : le président turc dénonce un meurtre « raciste » et « fasciste »

Istanbul, 29 mai 2020 (AFP) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a

qualifié vendredi de « raciste » et « fasciste » le meurtre d’un Noir américain,

George Floyd, lors de son interpellation musclée par la police aux Etats-Unis.

Les déclarations du président turc risquent d’irriter Washington, au moment

où Ankara tente de réparer des relations bilatérales qui se sont fortement

dégradés depuis 2016.

Dans un tweet publié dans la nuit de jeudi à vendredi, M. Erdogan a dénoncé

"l’approche raciste et fasciste qui a conduit à la mort de George Floyd dans

la ville américaine de Minneapolis à la suite d’un acte de torture".

George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, est mort lundi soir juste après

avoir été arrêté par la police, qui le soupçonnait d’avoir voulu écouler un

faux billet de 20 dollars.

Lors de l’intervention, il a été plaqué au sol par un agent qui a maintenu

son genou sur son cou pendant de longues minutes. « Je ne peux plus respirer »,

l’entend-on dire sur un enregistrement de la scène, devenu viral.

"Je suis convaincu que ceux qui ont commis cet acte inhumain recevront le

châtiment qu’ils méritent. Nous allons suivre cette affaire", a lancé M.

Erdogan.