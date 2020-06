Ucom continue d’embaucher

L’opérateur arménien de télécommunications Ucom a déclaré qu’il continue d’embaucher tout d’abord des spécialistes ayant une formation technique et une expérience de travail.

« Dans la situation causée par la pandémie, Ucom est l’un de ces employeurs uniques qui ont continué à fonctionner de manière stable, à payer l’intégralité des salaires à temps, à fournir aux employés existants des opportunités d’acquérir des connaissances complètes, de se développer rapidement et de se développer professionnellement, d’apprendre et de s’auto -éduquer », a déclaré la société dans un communiqué. »Ucom lui-même est une structure institutionnelle qui a agi en tant que fournisseur unifié de services de communication fixes et mobiles en Arménie. Ucom importe et met également en œuvre des technologies innovantes, fournissant de nouveaux types de services aux clients. Notre équipe est engagée dans la résolution des problèmes de les clients, quelle que soit la mesure dans laquelle ils connaissent les technologies ou les appareils installés dans leurs locaux ", a déclaré Razmik Hovhannisyan, coordinateur du support technique au centre d’appels d’Ucom.

Victoria Misakyan de l’équipe de support technique, spécialisée dans l’ingénierie radio, est sûre que la connaissance est au cœur de tout, et le département technique offre la possibilité de toujours utiliser son cerveau, d’aborder logiquement les problèmes, de les gérer de différents côtés. , pour se développer et s’auto-éduquer.

Mary Dallakyan du Call Center estime que Ucom a une forte culture d’entreprise et attache de l’importance à la formation du respect mutuel entre les employés et les clients dans la réalité arménienne. « La meilleure part est la nôtre, car l’horaire de travail est flexible. Si vous aimez aider les gens, vous trouverez ici le travail le plus intéressant. C’est aussi un travail difficile, car vous devez être patient, pour comprendre les besoins des clients , pour se mettre à leur place, pour travailler sous pression de temps en temps, mais comme nous travaillons dans un environnement agréable et convivial, presque toutes les difficultés sont oubliées dans le processus de travail », a ajouté Mary Dallakyan.

« L’une des principales approches d’Ucom est le travail d’équipe, et c’est d’abord dans notre équipe que les gens essaient de s’entraider, nous essayons d’être équilibrés dans toutes les situations, car nous pensons que tout problème a une solution », a déclaré Knarik Petrosyan, un spécialiste des ventes et du service au centre de vente et de service Ucom sur l’Avenue du Nord.

« Le rôle de l’Ucom pour l’Arménie est très important, car une énorme quantité d’informations est constamment échangée via Internet, la téléphonie mobile et la téléphonie fixe. Ceci est d’une grande importance stratégique pour notre pays et le secteur des télécommunications. Étant donné que j’en suis un des organisateurs du réseau FO, je peux garantir un environnement de travail sain en mon nom et au nom de l’équipe, dans lequel chaque nouvel employé sera en mesure de réaliser son potentiel », a déclaré Vahagn Haroyan, un employé du département de construction du réseau FO.

Il convient d’ajouter qu’Ucom continue d’attirer de nouveaux collaborateurs en faisant la promotion des collaborateurs existants et en embauchant de nouveaux spécialistes. Les annonces d’emploi sont publiées sur des sites Web spécialisés. Les CV sont reçus à l’ adresse e-mail de [email protected] .