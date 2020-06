Les entreprises arméniennes engagées dans l’industrie du tourisme ont reçu 3,5 milliards de drams de prêts préférentiels dans le cadre des programmes anti-crise, conçus par le gouvernement arménien pour compenser les conséquences de la crise du coronavirus, a déclaré le ministre de l’Économie Tigran Khachatryan lors d’une séance de questions / réponses avec le gouvernement au parlement.

Il a déclaré que l’aide du gouvernement comprenait des prêts urgents aux entreprises ayant besoin de fonds et la simplification des procédures d’octroi de prêts aux entreprises sans obligations financières non remplies.

Le ministre a noté que dans le cadre du troisième programme d’aide, environ 270 entreprises fournissant des services dans le secteur du tourisme ont reçu environ 2,7 milliards de drams et environ 800 millions de drams dans le cadre du premier programme gouvernemental.

« Nous avons pu leur accorder rapidement des prêts bonifiés d’un montant de 3,5 milliards de drams », a déclaré Tigran Khachatryan.

Dans le même temps, le ministre a noté que non seulement les entreprises de voyage, mais aussi d’autres qui sont impliquées dans ce domaine, en particulier la restauration et les installations hôtelières, ont bénéficié d’une assistance.

Le gouvernement arménien a conçu jusqu’à présent 19 programmes pour contrer les conséquences économiques du coronavirus. Parmi ceux-ci, neuf sont conçus pour fournir une assistance à l’agriculture, au tourisme, aux PME, aux micro-entreprises, aux technologies de l’information et à d’autres industries et les autres pour soutenir divers groupes de la population.

Un état d’urgence de 30 jours pour freiner la propagation du coronavirus a été déclaré en Arménie le 16 mars et des restrictions ont été imposées à la libre circulation des citoyens. Le gouvernement a également interdit certains types d’activités économiques. Le 13 avril, le gouvernement a prolongé l’état d’urgence d’un mois et le 4 mai, il a levé l’interdiction de presque tous les types d’activités économiques et la libre circulation des citoyens, à l’exception des transports publics. Le 14 mai, le gouvernement a de nouveau prolongé l’état d’urgence de 30 jours.

Cependant, malgré l’extension, les transports en commun, les écoles maternelles, les centres commerciaux, les restaurants et les gymnases ont rouvert à partir du 18 mai et le port du masque est devenu obligatoire dans les espaces publics.