Le Parlement arménien ratifie le protocole au traité sur l’UEE, qui étend les droits de douane préférentiels pour une nouvelle période de 12 mois

Mercredi, l’Assemblée nationale arménienne a ratifié un protocole au traité sur l’Union économique eurasienne (UEE), qui prolonge la période de droits de douane préférentiels à l’importation de marchandises en provenance de pays tiers de 12 mois.

Le vice-ministre de l’Économie, Varos Simonyan, a rappelé qu’après son adhésion à l’Union économique eurasienne en 2015, l’Arménie a été autorisée à importer quelque 930 types de marchandises aux droits de douane antérieurs pour une période de 5 ans, qui a expiré le 1er janvier 2020.

Mais après une série de négociations avec l’Union économique eurasienne, la période préférentielle pour l’Arménie a été prolongée d’un an. Cependant, cela ne s’applique pas aux importations de véhicules.

Selon Varos Simonyan, les droits à l’importation sur près de 647 types de marchandises en provenance de pays tiers resteront les mêmes qu’en 2019 jusqu’au 1er janvier 2021. La liste comprend la viande de volaille, le beurre, la viande de bétail congelée, l’huile de tournesol, la margarine et d’autres huiles, bébé alimentation, cuir brut transformé, bois, pierres précieuses et semi-précieuses, etc.

Selon lui, la ratification de cet accord permettra aux entrepreneurs importateurs de pays tiers d’économiser environ 30 millions de dollars grâce à la baisse des droits de douane et d’investir l’argent dans le développement de leurs entreprises.