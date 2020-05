L’Arménie dépensera 3 milliards de drams pour réformer la police

Le gouvernement arménien pourrait dépenser jusqu’à 16 milliards de drams au cours des trois prochaines années pour réformer le système répressif du pays, a déclaré la vice-ministre de la Justice Kristina Grigoryan à l’Assemblée nationale, lors de la présentation d’un ensemble d’amendements à la loi. Elle a déclaré que l’un des changements propose la création d’un nouveau service de patrouille.

Elle a déclaré que le service de patrouille actuel compte 840 officiers, tandis que le premier bataillon de la police de la circulation, qui supervise la capitale Erevan, compte 233 employés. Selon elle, lorsque de nouveaux services de patrouille seront créés, le nombre de ses officiers sera réduit à 700.

Selon Kristina Grigoryan, le nouveau service qui combinera les fonctions de patrouille et de police de la circulation, sera déployé à Erevan jusqu’au premier trimestre 2021, et dans tout le pays jusqu’au premier trimestre 2022. Le nouveau service de patrouille disposera d’un nouveau uniforme, d’équipements et de véhicules entièrement nouveaux.

Kristina Grigoryan a noté qu’au cours de la première étape du programme, le gouvernement financera la formation de 700 agents.

« Tous ces policiers qui ne voudront pas rejoindre le nouveau service se verront offrir des emplois dans un autre service », a-t-elle ajouté.

Elle a également déclaré que 3,3 milliards de drams seront utilisés pour acheter de nouveaux véhicules, des armes et des équipements spéciaux.

« Ce ne sont que des estimations approximatives, car nous allons annoncer un appel d’offres pour choisir une entreprise qui fournira des uniformes et des équipements spéciaux au prix le plus bas. Au total, nous prévoyons de dépenser 16 milliards de drams pour réformer le système d’application de la loi d’ici 3 ans », a déclaré Kristina Grigoryan.

Le 23 avril, le gouvernement arménien a approuvé une stratégie de réforme de la police et un programme d’action pour 2020-2022, selon lesquels le ministère des Affaires intérieures sera formé. Parallèlement, le service de patrouille bénéficiera de pouvoirs plus étendus.