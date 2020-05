Le gouvernement arménien propose des modifications législatives favorables aux investisseurs dans le secteur de la construction

Le gouvernement arménien a approuvé mercredi lors de sa réunion un projet d’amendements au Code de procédure pénale, selon lequel le dépôt d’une plainte contre un acte administratif n’entraîne pas automatiquement une suspension.

« Actuellement, le code implique une procédure selon laquelle l’adoption d’une demande de recours contre un acte administratif prévoit en soi la suspension de l’acte délivré, à l’exception des cas prévus par l’article », a déclaré le ministre de la Justice, Rustam Badasyan. .

En particulier, il a déclaré qu’en cas d’appel du permis de construire délivré, tous les travaux de construction auraient dû être arrêtés.

« À la suite de l’étude des données statistiques, il est devenu connu que la construction d’une valeur d’environ 450 à 500 millions de dollars est actuellement suspendue, et selon les informations fournies par le bureau du maire, la zone sur laquelle les travaux de construction sont suspendus est d’environ 125 000 mètres carrés », a déclaré le ministre.

Tout en étudiant un certain nombre d’affaires judiciaires, a-t-il dit, il est également devenu connu qu’une partie importante des demandes soumises se sont révélées sans fondement et ont été rejetées.

Rustam Badasyan a également déclaré que les amendements fixent l’annulation des interdictions d’exécution d’un acte administratif établies avant l’adoption de la loi.

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a ajouté que l’adoption de cette loi ne signifie pas qu’il est impossible de suspendre les actes du tout.

« Et maintenant, le tribunal suspendra la construction, mais ce n’est pas automatique, et dans chaque cas individuel, une requête peut être présentée, elle est en discussion et, si elle est justifiée, une décision est prise de la suspendre », a-t-il expliqué.

En outre, le Premier ministre a noté que, durant l’année de crise, l’adoption de ce projet sera une incitation et un signal pour le secteur de la construction. « Avec l’adoption de ce projet, je suis sûr que des milliers d’emplois seront créés en Arménie », a déclaré Nikol Pashinyan.

Pour sa part, le ministre de l’Economie Tigran Khachatryan a déclaré que ces changements législatifs auront un effet favorable sur l’environnement d’investissement et qu’il y a eu de nombreuses demandes de représentants d’entreprises sur cette question.