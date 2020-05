Ashot Hovakimyan : Plus la Turquie essaie de nier la vérité, plus la vérité leur échappe

Plus les autorités turques déploient d’efforts pour nier la vérité, plus la vérité s’échappe, a déclaré l’ambassadeur d’Arménie en République tchèque Ashot Hovakimyan.

Ces commentaires font suite à une déclaration du ministère turc des Affaires étrangères sur une résolution adoptée par le Sénat tchèque qui condamne le génocide arménien.

« Ce n’est ni la première ni la dernière réponse officielle de la Turquie à la reconnaissance internationale du génocide arménien. La Turquie a recours à une nouvelle étape pour dénier la justice, creusant ainsi l’écart entre elle-même et les valeurs universelles. Le déni n’a pas d’avenir, quel que soit l’emballage qu’il contient. Plus les autorités turques déploient d’efforts pour nier la vérité, plus la vérité s’échappe et constitue une information publique », a déclaré l’Ambassadeur Hovakimyan dans un communiqué.

« Je regrette que peu de choses aient changé au cours des 300 dernières années et jusqu’à aujourd’hui, la Turquie continue de communiquer dans le langage des menaces », a-t-il conclu.

Le 20 mai, le Sénat tchèque a adopté à l’ unanimité une résolution condamnant les crimes nazis contre l’humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale et le génocide arménien de 1915.