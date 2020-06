Selon l’Union des banques d’Arménie les vacances de crédit devraient entraîner une augmentation de la part des prêts non performants

Les vacances de crédit peuvent provoquer une augmentation de la part des prêts non performants, a déclaré le directeur exécutif de l’Union des banques d’Arménie, Seyran Sargsyan.

Selon lui, après l’expiration de la période de congé de crédit, certains clients devraient avoir des problèmes de gestion de leurs prêts, ce qui, bien sûr, entraînera une augmentation de la part des prêts non performants.

Il a déclaré qu’avant la crise des coronavirus, la part des prêts non performants était historiquement faible entre 4 et 5%. « Cependant, même si elle augmente plusieurs fois, par rapport à d’autres pays en Arménie, elle sera dans des limites acceptables », a déclaré Seyran Sargsyan.

Selon lui, ce sera le principal impact auquel les banques seront confrontées en raison de la crise du coronavirus. Il a noté que la situation a affecté la rentabilité des personnes morales et des particuliers, et cela affectera le processus de prêt, car les banques ne peuvent pas prêter dans les mêmes volumes qu’avant le coronavirus.

« Par conséquent, les banques continueront de prêter, mais une baisse de la solvabilité affectera naturellement les résultats de l’année », a déclaré Seyran Sargsyan.

En raison de la nouvelle épidémie de coronavirus et de l’état d’urgence déclaré le 16 mars pour contenir sa propagation et également de la décision du gouvernement de mettre en banque certains types d’activités économiques, de nombreux citoyens ont des problèmes avec le service des prêts.

Les banques arméniennes ont accordé des vacances de crédit à 485 000 personnes et plus de 15 000 personnes morales. Au total, 768 180 prêts individuels et 16 875 prêts aux entreprises ont été restructurés. Les personnes ayant des difficultés financières ont eu la possibilité de différer les versements hypothécaires pendant 6 mois.

Selon l’Union des banques d’Arménie, le bénéfice des banques arméniennes au premier trimestre 2020 a augmenté de 7,2 milliards de drams par rapport à la même période en 2019, s’élevant à 23,3 milliards de drams. Leur capital total au cours des trois premiers mois de cette année a augmenté de 2,1% pour atteindre 862 milliards de drams. Les actifs du secteur s’élevaient à 5 907 milliards de drams, contre 5 805 milliards de drams à la fin de 2019. Leur passif total s’élevait à 545 milliards de drams, soit 85 milliards de drams soit 1,7% de plus qu’à fin 2019. Et les engagements envers les clients au cours de la période considérée ont diminué de 1,4% pour s’établir à 3 427 milliards de drams.