Emin Mamedyarov (31 ans) le fils du chef de la diplomatie azérie aurait deux appartements luxueux à New York d’une valeur de 4,2 millions de dollars

Les autorités fiscales de New York ont communiqué qu’en 2015 Emin Mamedyarov le fils du ministre azéri des Affaires étrangères Elmar Mamedyarov aurait acquis à New York deux appartements dans un quartier luxueux pour une valeur totale de 4,2 millions de dollars. L’information qui a été révélé par l’agence Touran a provoqué la colère de la population en Azerbaïdjan. Un journaliste de Touran a écrit aux autorités de New York pour demander la liste des biens possédés par Emin Mamedyarov (31 ans). C’est ainsi qu’il fut communiqué que le fils du chef de la diplomatie azérie, malgré son jeune âge disposait ces deux appartements luxueux dans l’immeuble Trump Palace de Riverside quartier chic de New York. Elmar Mamedyarov était dans les années 1990 représentant de l’Azerbaïdjan à l’ONU avant d’être nommé ambassadeur à Washington. Les spécialistes affirment que ces sommes qui ont servi à l’acquisition de biens immobiliers pourraient être du blanchiment d’argent.

Krikor Amirzayan