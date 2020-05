En cette période, la FRA Nor Seround vous invite ce vendredi 29 mai à 19 heures 30, à une célébration digitale de la Première Indépendance de la république d’Arménie de 1918.

Prise de parole suivie d’un concert animé par Harout Lapajian, accompagné de Kevork Kevorkian, en direct d’Arménie.

Nous vous attendons nombreux !

Au vu de la situation actuelle en Arménie, la FRA Nor Seround organise une récolte de dont afin de distribuer des biens aux familles les plus démunies face aux COVID-19, via son homologue en Arménie (taguer le HEM).

Vous pouvez nous aider en effectuant un dont via le lien ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/nor%20seround/collectes/aidez-les-familles-d-armenie-a-faire-face-a-l-epidemie-du-covid-19?fbclid=IwAR34XghJHj7SD4gi9ugn0jwk1WJ3ZDlkOj_M7YL94vyoFJPfs8-_Z7EpgRQ