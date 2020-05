La président de Serbie a affirmé à son homologue arménien que Belgrade pourrait aider Erévan dans sa lutte contre l’épidémie du coronavirus

Le président arménien Armen Sarkissian a réalisé mardi 26 mai un entretien téléphonique avec son homologue serve Aleksandar Vucic. Les deux hommes ont évoqué ensemble la lutte contre le coronavirus et la mise en place des moyens de prévention contre le virus en Arménie et en Serbie, en s’échangeant des informations afin de sortir de l’épidémie. Le président de Serbie a annoncé que son pays était prêt à soutenir l’Arménie dans ses efforts de lutte contre le coronavirus. Armen Sarkissian a remercié Aleksandar Vucic pour cette proposition serbe et les deux hommes ont évoqué la rencontre officielle qui s’était déroulée l’an dernier à Belgrade avec une série d’accordes arméno-serbes signés. L’un de ces accords prévoyait l’ouverture d’une Ambassade de Serbie à Erévan au printemps, mais la crise du coronavirus a décalé la date de l’ouverture. Erévan et Belgrade désirent renforcer les liens diplomatiques mais également développer les échanges économiques entre les deux pays, dont le tourisme.

Krikor Amirzayan