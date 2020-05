Bakou condamné pour avoir libéré l’assassin d’un militaire arménien

Strasbourg, 26 mai 2020 (AFP) - La Cour européenne des droit de l’homme

(CEDH) a condamné mardi l’Azerbaïdjan pour avoir gracié un officier condamné

en Hongrie pour l’assassinat en 2004 d’un militaire arménien, et qui devait

finir de purger sa peine dans son pays.

Les faits remontent à février 2004, lors d’une formation parrainée par

l’OTAN à Budapest et à laquelle participaient des ressortissants de chacun des

anciens États soviétiques.

Une nuit, un officier de l’armée azerbaïdjanaise, Ramil Safarov, s’était

introduit dans la chambre d’un officier arménien, Gourgen Margarian, et

l’avait décapité à coups de hache. Il avait ensuite tenté de s’introduire dans

la chambre d’un autre militaire, mais avait été interpellé par la police

hongroise.

Reconnu coupable "d’assassinat et de préparation à la perpétration d’un

assassinat", Rami Safarov avait été condamné par la justice hongroise à la

réclusion à perpétuité avec libération conditionnelle possible après trente

ans.

Il avait expliqué avoir assassiné l’officier "parce qu’il était d’origine

arménienne et que les Arméniens qui participaient à la formation l’avaient

provoqué et s’étaient moqués de lui", explique la CEDH dans un communiqué.

Safarov avait finalement été extradé en 2012 vers l’Azerbaïdjan pour

continuer à purger sa peine, mais avait été aussitôt gracié par le président

Ilham Aliev, et promu. Ces décisions avaient suscité l’indignation en Europe

et provoqué un regain de tension entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Dans son arrêt, la Cour, qui a notamment conclu à la violation de l’article

14 de la Convention européenne des droits de l’homme (interdiction de la

discrimination), constate que, si l’assassinat relève d’une "décision

individuelle" de l’un de ses officiers et ne peut être imputé à l’Etat

azerbaïdjanais, ce dernier a en revanche « indiscutablement cautionné » un

meurtre aux « motivations ethniques ».

"Rien ne justifie le manquement des autorités azerbaïdjanaises à faire

exécuter la peine infligée" à M. Safarov par la justice hongroise, estime la

CEDH, qui constate "l’impunité de fait ainsi accordée à l’auteur d’un crime de

haine particulièrement grave".