Le gymnaste Russe d’origine arménienne Artur Delaloyan espère décrocher des médailles olympiques

Artur Dalaloyan le leader de l’équipe de gymnastique artistique de la Russie, triple champion du monde, cinq fois champion d’Euripe, Artur Dalaloyan espère que les Jeux olympiques de 2020 se dérouleront en Russie. Artur Dalaloyan espère décrocher un titre olympique à Tokyo l’an prochain et pourquoi pas un second à Moscou en 2024 si les jeux se déroulaient dans la capitale russe. « Les passions ne sont pas éternelles, il en est également ainsi envers le sport. Un jour tout se terminera pour mois. Mais je veux croire que ce moment là sera en 2024 après les Jeux olympiques » dit Artur Dalaloyan aux médias russes. Artur Dalaloyan (24 ans) est né à Tiraspol (Moldavie). Il a commencé la gymnastique à l’âge de 6 ans à Novosibirsk. Un an plus tard en compagnie de sa famille il s’était installé à Moscou.

Krikor Amirzayan