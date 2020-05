Des manifestants à Bakou appellent à la guerre au Haut Karabagh, la police arrête une douzaine de ces manifestants

A Bakou la police a dispersé une poignée de manifestants qui face au bâtiment du Parlement scandaient « nous exigeons la guerre au Karabagh ! ». Selon l’agence de presse azérie Turan, les manifestants accusaient les députés ne pas défendre les intérêts de l’Azerbaïdjan. « Les Arméniens ont déclaré Chouchi leur capitale et nos 99 députés du Parlement ont donné le feu vert pour la construction d’un pont par l’Iran sur une terre occupée et c’est pour cela que nous manifestions » a déclaré l’un des manifestants. Pour toute réponse de Bakou, la police a arrêté les manifestants et l’un des organisateurs Ilgar Mahmoud du parti Mousavat fut emmené par une voiture de police vers un commissariat. Tandis que 11 autres manifestants étaient emmenés par autobus à un poste de police. Le reste des manifestants étant dispersés.

Krikor Amirzayan