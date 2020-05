La République de l’Artsakh disposera de 13 ministères et 8 organisations

Arayik Harutyunyan le président de la République de l’Artsakh a dévoilé ne nombre de ministères. L’Artsakh aura 13 ministères et 8 autres organes ou organisations de la République.

Les 13 ministères sont ceux de :

Ministre d’Etat

Travail et questions sociales et d’habitat

Santé

Justice

Affaires étrangères

Agriculture

Econome et Industrie

Education, Sciences et Culture

Défense

Affaires patriotiques, Jeunesse, Sports et Tourisme

Gestion des territoires et développement

Urbanisme

Finances

Les autres organisations de l’Etat de l’Artsakh sont :

Le service de la Sécurité nationale

le service des Situations d’urgence

le comité de défense de l’Environnement

le cadastre et le comité chargé de la gestion des biens publics

le comité d’intégration avec l’Arménie et la diaspora

la police

le comité des recettes de l’Etat

le service de contrôle de l’Etat

Krikor Amirzayan