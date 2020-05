Une nouvelle maison pour la grande famille Malkhasyan

Après avoir vécu dans un abri temporaire pendant plus de deux décennies, la famille Malkhasyan composée de neuf personnes a finalement reçu un certificat de propriété et la clé de leur nouvelle maison offerte par la Fondation Aznavour. La famille a passé des années très difficiles, froides et sombres sans électricité et chauffage dans leur conteneur métallique. Maintenant, ils ont enfin déménagé dans le nouvel appartement spacieux, laissant derrière eux des souvenirs lourds du tremblement de terre et de la perte de leur maison qui en a résulté.

Siranush Malkhasyan n’avait que 7 ans quand ils ont commencé à vivre dans un conteneur d’hébergement temporaire. Maintenant la jeune femme de 33 ans dit qu’elle n’a jamais cessé de rêver d’avoir une vraie maison : « Maintenant, quand nous avons notre propre appartement, c’est un tel soulagement : nous sommes si heureux maintenant, et ravis de penser que nous pouvons répondre aux besoins de nos enfants, afin qu’ils aient tout le nécessaire et une enfance décente. Il ne faut jamais perdre espoir. Nous devons regarder l’avenir et toujours essayer d’avancer, car Dieu est grand et il y a vraiment des gens généreux dans le monde ».

Poursuivant sa mission de soutenir ceux qui sont dans le besoin, la Fondation Aznavour et un donateur anonyme ont offert une nouvelle maison à la famille Malkhasyan. « Nos rêves, nos objectifs et nos aspirations sont souvent liés à la qualité de vie que nous avons. Si les gens se concentrent uniquement sur leurs problèmes et difficultés du passé, cela bloquera leurs objectifs et limitera leurs possibilités. Le bonheur de redevenir des propriétaires d’une maison après avoir de telles pertes est si important... La Fondation Aznavour est heureuse de soutenir une famille de plus dans son voyage vers un avenir meilleur. Se tenir aux côtés de ceux qui en ont besoin et faire entendre leur voix sont les valeurs de Charles Aznavour que nous gardons et diffusons », a souligné Kristina Aznavour, présidente de la Fondation Aznavour.

La Fondation Aznavour est reconnaissante à ses donateurs pour le soutien continu à ce projet de relogement. Nous sommes ouverts à accueillir parmi nous de nouveau partenaires partageant les mêmes valeurs !

Lien vers la vidéo détaillée sur l’histoire de la famille et leur déménagement.

https://www.dropbox.com/s/cjsx2aa8es0geqs/%5BFR_with

Après le tremblement de terre dévastateur de 1988, Charles Aznavour est arrivé en Arménie et a fourni une aide humanitaire aux gens touchés par la catastrophe. Les années suivantes, il a continué à soutenir l’Arménie à travers son association « Aznavour pour l’Arménie ». Par la suite, avec son fils Nicolas Aznavour, ils ont créé la Fondation Aznavour pour poursuivre les initiatives entamées en 1988 et commencer de nouveaux projets.

À partir de 2018, la Fondation Aznavour a lancé un programme de relogement pour les familles vivant encore dans des abris temporaires à Gyumri, fournissant un logement décent à près d’une centaine de personnes. De nombreux donateurs d’Arménie et de l’étranger, qui ont rejoint la mission de Charles Aznavour, ont contribué à la mise en œuvre du projet, et nous sommes reconnaissants de leur soutien !

La Fondation Aznavour continuera à réaliser des programmes sociaux, culturels et éducatifs et autres, visant à encourager les jeunes à vivre dans leur propre pays et à travailler pour son bien-être.