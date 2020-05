7 402 cas d’infections du Covid-19 en Arménie et 91 morts

Le ministère arménien de la Santé a annoncé de matin 26 mai que l’Arménie recensait désormais 7 402 cas d’infections du coronavirus dont 289 au cours de la dernière journée. Actuellement 4 052 de ces patients reçoivent des soins et 3 220 furent guéris. Par ailleurs 91 personnes sont décédées suite au virus. Les quatre nouveaux décès enregistrés au cours des 24 dernières heures sont 3 femmes -de 70,81 et 83 ans- et un homme de 70 ans. Tous souffraient de maladies chroniques. Le nombre de tests pratiqués en Arménie est de 52 554.

Krikor Amirzayan