Le 26 mai est la Journée de la victoire de la bataille de Sardarapat

Le 26 mai est le jour de la victoire arménienne de la bataille de Sardarapat. L’Arménie commémore cette journée de la Victoire de la bataille de Sartarapat. Une bataille qui s’est déroulée du 21 au 28 mai 1918 au cours de laquelle l’armée régulière arménienne aidée de nombreux volontaires se ont défait les troupes turques qui occupaient l’Arménie occidentale et voulaient écraser Erévan le les derniers Arméniens qui s’y étaient réfugiés après le génocide de 1915. La bataille de Sartarapat du nom de la gare ferroviaire, s’est tenue dans les environs de la ville de Hoktemberian. Après la Révolution de 1917 les troupes russes avaient abandonné le front russo-turc en Arménie occidentale, laissant l’armée turque avec sa volonté de détruire tous les Arméniens. Ces troupes désirant s’introduire en Arménie orientale (Arménie russe) pour détruire le dernier îlot arménien et réaliser une jonction avec les populations turcophones du Caucase. Les Turcs avaient conquis Erzenga, Erezrum, Sarikamish, Kars et le 15 mai 1918 Alexandropol (Gumri). L’armée turque et ses trois divisions marchait déjà sur le dernier îlot de résistance arménienne à Sartarapat à une quarantaine de kilomètres d’Erévan. Environ 20 000 soldats Arméniens armées de matériel ancien avaient face à eux la troupe turque de 100 000 hommes mieux armés. Mais le peuple arménien tout entier, femmes et enfants courut à Sartarapat soutenir les soldats Arméniens dirigés par Daniel Bek-Piroumyan. Ce dernier les attaqué dans les environs d’Etchmiadzine. Une partie des troupes turques défaites recula.

La victoire arménienne de Sartarapat a revêtu une très grande importance pour l’Arménie et sauvé les Arméniens de la plaine nord de l’Ararat. Elle également donné lieu le 28 mai 1918 à la proclamation de la Première République d’Arménie.

Afin de célébrer la victoire arménienne le 26 mai 1918 à Sartarapat sur les troupes turques, à l’occasion du 50e anniversaire de la bataille fut dressée en mai 1968 à Sartarapat le mémorial, œuvre de l’architecte Israélian qui est aujourd’hui avec son musée l’un des lieux les plus visités d’Arménie.

Krikor Amirzayan