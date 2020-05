Vanetsian, l’ancien chef de la sécurité à nouveau interrogé

Lundi, Artur Vanetsian, l’ancien chef du Service de sécurité nationale (NSS) arménien, a refusé de confirmer ou de nier les affirmations selon lesquelles il aurait proposé au gendre fugitif de l’ancien président Serzh Sarkisian un accord de grande envergure au nom du Premier ministre Nikol Pashinian.

Mikael Minasian, qui avait joui d’une influence considérable pendant les dix ans de règne de Sarkisian, a affirmé le 2 mai que Pashinian avait offert de garantir son immunité et celle de son père contre des poursuites judiciaires s’il promettait de payer comptant et de cesser de défier le gouvernement arménien. Il a déclaré que Vanetsian lui avait personnellement communiqué la proposition de Pashinian lors d’une réunion qui s’est tenue à Rome en février 2019.

Pashinian a refusé de commenter les allégations de Minasian, affirmant qu’elles font l’objet d’une enquête par le Service d’enquête spécial (SIS). Les forces de l’ordre ont convoqué Vanetsian pour un interrogatoire le 7 mai. Ce dernier aurait refusé de témoigner.

Le SIS a tenté d’interroger à nouveau Vanetsian lundi. L’ancien chef du NSS, qui est maintenant un critique acerbe de Pashinian, n’a donné aucun détail de l’interrogatoire en parlant aux journalistes après être sorti du siège du SIS.

Il a demandé si ce que Minasian a dit est vrai : « Je ne le réfute pas et je ne refuse pas de le réfuter. Je ne commente pas ». Il a fait valoir qu’il n’est pas autorisé à violer « le secret de l’enquête ».

Vanetsian a affirmé à la fin de l’année dernière qu’il avait rencontré Minasian sur ordre du Premier ministre lorsqu’il dirigeait le plus puissant service de sécurité d’Arménie. Il a maintenu cette déclaration lundi, mais n’a pas donné de détails.

« Je ne peux dire qu’une chose : j’ai agi uniquement dans les limites de mes pouvoirs légaux », a déclaré M. Vanetsian à au service de RFE/RL alors qu’il se rendait dans le bâtiment du SIS.

Minasian, qui vit maintenant à l’étranger, a fait ces allégations une semaine après qu’il ait été accusé d’enrichissement illégal, de fausse divulgation d’actifs et de blanchiment d’argent au début de l’année. Il a rejeté les accusations comme étant politiquement motivées.

Pashinian a accusé à plusieurs reprises Minasian de s’être illégalement enrichi pendant le règne de Sarkisian.

Un journal contrôlé par le Premier ministre a allégué en janvier que Minasian et Vanetsian avaient uni leurs forces pour tenter de le renverser. De plus, une porte-parole de Pashinian a affirmé à la fin du mois dernier que « selon les informations du gouvernement » Vanetsian a abusé de sa position au sein du NSS pour acheter la participation minoritaire de Minasian dans la plus grande compagnie minière d’Arménie. Des accusations que Vanetsian nie fermement.

Vanetsian a démissionné de son poste de directeur du NSS en septembre dernier après s’être brouillé avec Pashinian pour des raisons encore peu claires. Il a officiellement annoncé son entrée en politique en février, disant qu’il créerait un parti d’opposition à cette fin.

Au cours des derniers mois, l’ancien chef de la sécurité a accusé à plusieurs reprises Pashinian d’incompétence, de mauvaise gestion et a demandé sa démission.