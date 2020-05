Revue de la presse arménienne du 19 mai 2020

5041 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 5041 cas de coronavirus dans le pays dont 2164 ont été guéris et 64 patients sont décédés.

Le ministère de la Santé sur les raisons des chiffres en augmentation/ La porte-parole du Ministère de la Santé, Alina Nikoghosian, a déclaré que l’une des raisons de l’augmentation du nombre de nouveaux cas est que ces derniers jours davantage de personnes isolées ont été testées à la fin de leur confinement. Ceux qui ont été en contact avec les cas confirmés sont également testés en masse. Nikoghosian a admis que la fin du confinement à l’échelle nationale a également contribué à la propagation plus rapide du virus. Selon elle, les autorités sanitaires disposent encore d’une capacité suffisante pour hospitaliser ou isoler tous les citoyens infectés, mais elles pourraient bientôt devoir dire aux patients asymptomatiques de rester chez eux et ne pas les hospitaliser. La presse rappelle que les critiques accusent le Premier ministre d’essayer d’esquiver la responsabilité de l’échec de son administration à contenir l’épidémie. Ils affirment que les autorités n’ont jamais imposé correctement le confinement, qu’elles y ont mis fin trop tôt et qu’elles en paient maintenant les conséquences.

Les utilisateurs qui propagent de fausses affirmations sur le COVID-19 pourraient être signalés auprès des services compétents/ Le Ministre de la Santé a appelé les Arméniens à ne pas croire aux théories de conspiration autour de la pandémie COVID-19 et a averti que cela pourrait conduire à la baisse de la vigilance alors que le nombre de cas confirmés augmente. Selon lui, ces fausses opinions sont également largement couvertes par la presse. Le Ministre a déclaré que si cette tendance se poursuivait, les autorités devraient signaler aux services compétents les détails concernant les utilisateurs des médias sociaux qui répandent ces fausses affirmations, « avant tout pour comprendre qui est derrière tout cela et quelles sont leurs motivations ».

Un centre de montage de bus sera créé en Arménie/ La presse indique qu’un centre de montage des bus sera créé en Arménie en 2020 dans le cadre d’un projet conjoint de la société sud-coréenne « Youngsan » et du Fonds d’intérêt national arménien. La production des bus est destinée à la consommation du marché de l’Union économique eurasiatique (UEE). Le Fonds financera une partie du projet et deviendra actionnaire à 40 -49 %. Le projet est d’une valeur de 4,4 millions de dollars, dont 1 million sera financé par le Fonds, un peu plus de 1 million par la société elle-même, et près de 2,3 millions seront prêtés par une banque commerciale arménienne. La société lancerait également la production de matières premières en Arménie quelque temps après le démarrage du projet. D’après le PDG du Fonds, David Papazyan, des discussions sont en cours avec d’autres entreprises et qu’elles visent à faire de l’Arménie un hub industrielle pour approvisionner les marchés de l’UEE.

Le Conseil public d’Arménie discutera de la proposition de nommer d’après Charles Aznavour l’aéroport d’Erevan/ La presse indique que Nicolas Aznavour, le co-fondateur et président du conseil d’administration de la Fondation Aznavour, a écrit une lettre au Premier ministre d’Arménie concernant les discussions sur le changement de nom de l’aéroport international de Zvartnots. Selon lui, la famille Aznavour est informée de l’initiative publique qui propose de renommer d’après Charles Aznavour l’aéroport d’Erevan. D’après Nicolas Aznavour, les gens sont très positifs sur le fait de renommer l’aéroport en l’honneur de son père, mais ils sont aussi très attachés au nom de Zvartnots. Ainsi, Nicolas Aznavour trouve que la meilleure option serait de conserver le nom en y ajoutant celui de Charles Aznavour. Quant au fait que le gouvernement doit obtenir l’autorisation des familles et des détenteurs de droits pour le faire, il a exprimé la volonté et l’encouragement de la famille sur le sujet. Il s’est dit certain que le nouveau nom attirerait davantage l’attention internationale et aiderait à « promouvoir l’Arménie dans le monde ». Le Conseil public d’Arménie discutera de la proposition de changement de nom.

La Commission parlementaire qui enquête les circonstances de la guerre d’avril 2016 achèvera ses travaux le 4 juin/ Selon la Commission parlementaire ad hoc qui enquête sur les circonstances de la guerre d’avril 2016, la Commission achèvera ses travaux le 4 juin et rendra son rapport public en septembre. Le Président de la Commission a déclaré que pour l’instant, il restait une personne clé, colonel général Yuri Khachaturov, qui a jusqu’au 4 juin pour participer aux travaux de la Commission. Lundi, le conseiller du Premier ministre, Arshak Karapetyan, qui occupait le poste de chef des services de renseignements militaires lors de l’escalade d’avril, a de nouveau été appelé à la Commission. Karapetyan a refusé de répondre aux questions des journalistes. La Commission avait déjà invité l’ancien Président, Serge Sarkissian, ancien Premier ministre, Karen Karapetyan, et de nombreux autres responsables de l’époque.

Avocats : Deuxième perquisition dans les maisons des membres de la famille Khachatryan [Galaxy group]/Les avocats des Khachatryan ont publié une déclaration sur « les actes continus et ouvertement illégaux du Service de sécurité nationale d’Arménie ». D’après eux, plusieurs dizaines de perquisitions « illégales » ont été effectuées au domicile et dans les structures du co-fondateur du groupe Galaxy, Président du conseil d’administration de UCOM, Gurgen Khachatryan, de sa famille et de ses proches. Les avocats ont fait allusion au fait que le juge qui a validé les requêtes de perquisition ne serait pas impartial. La presse rend également compte de la déclaration de l’ « Union républicaine des employeurs d’Arménie » dans laquelle elle exprime sa préoccupation quant aux risques de dévier des exigences de la Constitution dans le cadre des fonctions de lutte contre la corruption. « UCOM est très populaire et est reconnue comme une organisation très efficace. À cet égard, nous devons veiller à ce que ses activités quotidiennes et sa réputation ne soient pas compromises » indique la déclaration.

La société russe « Sistema » a de nouveau proposé la candidature de Kocharyan dans son CA/ La société russe « Sistema » a de nouveau proposé la candidature de l’ex Président arménien, Robert Kocharyan, dans son conseil d’administration en tant qu’administrateur indépendant. Kocharyan est membre du CA de « Sistema » depuis 2009. D’après le cabinet de Kocharyan, « cette initiative de « Sistema », qui joue un rôle important dans l’économie mondiale, témoigne de la réputation de Robert Kocharyan, de son approche moderne de la gouvernance et de sa grande confiance en lui ».

Prolongation du mandat du groupe de travail pour la lutte contre la propagande haineuse en Arménie/ Selon le député du parti au pouvoir, Sargis Khandanyan, la pandémie de coronavirus a ralenti les travaux du groupe de travail mis en place pour examiner les réformes législatives pour la lutte contre la propagande haineuse en Arménie. Une discussion sur l’extension de la durée des pouvoirs du groupe de travail a été tenue et les participants ont accepté la proposition du député de prolonger la durée des pouvoirs du groupe de travail jusqu’au 31 décembre 2020.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France