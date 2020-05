Baisse de l’activité économique de 1,7% en glissement annuel en Arménie en janvier-avril 2020

Selon les chiffres préliminaires, l’activité économique en Arménie a baissé de 1,7% entre janvier et avril 2020, par rapport à la même période un an auparavant, rapporte le Comité national des statistiques de la République.

En avril, par rapport à mars, l’indicateur d’activité économique a baissé de 13,5% et, par rapport à avril 2019, de 17,2%.

Selon les données présentées, au cours des quatre premiers mois de cette année, la production industrielle s’est élevée à environ 585,2 milliards de drams, soit une augmentation de 4,2% par rapport à la même période un an plus tôt, tandis que par rapport au mois précédent, elle a diminué de 8,2%.

Seul le secteur des services a connu une croissance au cours de la période mentionnée, mais il s’agit d’une légère croissance + 0,1%. Le volume du secteur des services (hors commerce) pour janvier-avril 2020 s’est élevé à 585,4 milliards de drams (une augmentation de 0,1%), tandis qu’en avril, l’indicateur a diminué de 11,2% par rapport à mars.

Selon les données statistiques, le chiffre d’affaires du commerce intérieur entre janvier et avril 2020 s’est élevé à 816,08 milliards de drams, en baisse de 8,6%, et par rapport au mois précédent, le chiffre a diminué de 29,4%, et en avril 2020 par rapport à avril 2019 de 33,1%.

Le résultat du secteur de la construction, selon les données de janvier-avril 2020, s’élève à 54,02 milliards de drams (une baisse de 21,9%), tandis qu’en avril par rapport à mars 2020, le chiffre a diminué de 40,6% et en avril 2020 par rapport à avril 2019 de 51%.

La production du secteur agricole pour janvier-avril n’est pas indiquée.

Selon le Comité national des statistiques, au premier trimestre 2020, la croissance du PIB en Arménie s’est élevée à 3,8% par rapport à la même période en 2019, atteignant 1241 milliards de drams en termes absolus.

Le 29 avril, l’Assemblée nationale d’Arménie a approuvé la révision des indicateurs budgétaires provoquée par la diffusion de COVID-19. Compte tenu de l’impact négatif de la situation avec le coronavirus, les prévisions budgétaires pour le PIB ont été réduites à une baisse de 2% (auparavant, le budget avait une croissance de 4,9% pour l’année en cours) et le déficit a été porté à 340 milliards de drams , soit 5% du PIB (auparavant 2,3%).

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement, dans ses nouvelles prévisions macroéconomiques, prévoit que le PIB de l’Arménie baissera de 3,5% en 2020 en raison de l’impact économique du coronavirus. Il est prévu que l’économie arménienne se redresse en 2021, enregistrant une croissance de 5,5%.

Dans sa Revue de printemps sur l’économie de l’Europe et de l’Asie centrale, la Banque mondiale prédit que, selon le scénario optimiste, la croissance de l’économie arménienne en 2020 sera de 1,7% et l’inflation de 3%. Selon les prévisions pour 2021, la croissance du PIB de l’Arménie sera de 4,5% et l’inflation de 3,5%. Et pour 2022, la croissance de l’économie arménienne est projetée à 4,7%, l’inflation à 4%.

Le Fonds monétaire international prévoit un ralentissement de 1,5% de l’économie arménienne en 2020. Une telle prévision est faite dans l’enquête du FMI d’avril sur les perspectives de l’économie mondiale. Les auteurs du rapport prédisent qu’en 2021, une augmentation de 4,8% sera enregistré dans l’économie arménienne.

La Fitch Ratings International Rating Agency prévoit que le choc du coronavirus ralentira la croissance du PIB de l’Arménie de 7,6% en 2019 à 0,5% en 2020.

Selon les dernières prévisions de la Banque eurasienne de développement, en 2020, la croissance du PIB de l’Arménie devrait diminuer de 1,7 %.