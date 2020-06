La gestion du complexe militaro-industriel transférée au ministère de l’industrie de haute technologie en Arménie

Gor Melikyan, premier vice-ministre arménien de l’industrie des hautes technologies, a présenté à la réunion de la Commission permanente de la défense et de la sécurité de l’Assemblée nationale un ensemble d’amendements et d’additions proposés par le gouvernement à la loi sur le complexe militaro-industriel et à la loi sur la défense .

Selon ses mots, l’initiative a été provoquée par des changements structurels dans le gouvernement et la formation d’un nouveau ministère [industrie de haute technologie - ndlr] en janvier 2019 avec le transfert des activités militaro-industrielles du ministère de la défense à l’époque au nouveau ministère de l’industrie de haute technologie.

« Le projet de loi propose de préciser la compétence du ministère de l’industrie de haute technologie en ce qui concerne le complexe militaro-industriel du pays et les activités militaro-industrielles, ainsi que d’identifier les fonctions et responsabilités des autres départements », a-t-il déclaré.

Selon lui, le projet de loi prévoit également l’utilisation de terrains d’entraînement du ministère de la défense pour tester les dernières technologies.

Gor Melikyan a déclaré que la redistribution des fonctions de gestion du complexe militaro-industriel permettra de fournir les dernières technologies nécessaires non seulement au ministère de la défense, mais également à la police, au Service de sécurité nationale et au ministère des urgences.

« En outre, la séparation des fonctions de gestion de l’industrie de la défense neutralise complètement les risques de corruption potentiels du fait que, auparavant, l’industrie était entièrement sous la responsabilité d’un seul ministère. L’efficacité de la production militaro-industrielle augmente également », a-t-il déclaré.

À son tour, le corapporteur, député de la faction Mon Pas, Tigran Karapetyan, a noté que la fixation de la redistribution des fonctions de gestion sur le complexe militaro-industriel au niveau législatif permettra au ministère de l’industrie de haute technologie de commencer des activités de marketing pour attirer des investissements. sur le terrain, ainsi que d’élargir les marchés des produits militaires arméniens.

Le 8 mai 2019, l’Assemblée nationale d’Arménie a amendé la loi sur la structure du gouvernement réduisant le nombre de ministères dans le pays à 12. L’institut du premier vice-premier ministre a également été supprimé ; le nombre de vice-premiers ministres a été réduit à deux.

Selon les changements, le ministère des transports, des communications et des technologies de l’information a été renommé ministère de l’industrie des hautes technologies et s’est vu confier des pouvoirs liés à la numérisation et à l’industrie militaire. Ses fonctions sont complétées par la coopération internationale dans le complexe militaro-industriel.