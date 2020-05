Le lac Sevan en Arménie fermé pour la mise en quarantaine du COVID-19

Par décision du vice-premier ministre Tigran Avinyan, commandant de l’état d’urgence en Arménie, un certain nombre de restrictions ont été imposées dans la ville de Sevan, dans la région de Gegharkunik.

En particulier, un régime spécial a été mis en place pour l’entrée et la sortie sur le territoire administratif de la communauté Sevan, ce qui implique une interdiction d’entrée et de sortie des personnes et des véhicules, sauf pour la circulation dans le but de fournir des biens essentiels, des accessoires, de la nourriture , des médicaments et du carburant.

Une exception à cette règle sera valable jusqu’à 13h00 le 25 mai - l’entrée dans la ville sera autorisée aux personnes ayant le droit de résidence permanente, ou résidant effectivement dans la ville.

Pour garantir le respect du régime, le Service de sécurité nationale et la police sont chargés d’établir des points de contrôle et des points d’inspection à certains endroits pour les personnes et les véhicules autorisés à entrer dans la ville.

Un certain nombre de restrictions temporaires ont également été introduites sur certains types d’activités économiques.

Le ministre de la Santé Arsen Torosyan, le directeur du Conseil de sécurité nationale Eduard Martirosyan, le chef de la police Arman Sargsyan, ainsi que le gouverneur de la province de Gegharkunik Gnel Sanosyan ont été chargés de la mise en œuvre des dispositions de cette décision.

La décision entre en vigueur à 6 h 00 le 25 mai et sera valide jusqu’à 23 h 59 le 3 juin de l’année en cours.

L’état d’urgence, introduit en Arménie le 16 mars 2020 et prorogé jusqu’au 14 mai, est de nouveau prorogé jusqu’à 17h00 le 13 juin inclus.