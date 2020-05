Rencontre avec l’Américain Larry Gagosian, maître incontesté des marchés d’art

Dans le cadre d’une série de portraits de galeristes et de marchands d’art, Arte est parti à la rencontre de l’Américain d’origine arménienne Larry Gagosian, qui dirige plus d’une quinzaine de galeries renommées à travers le monde.

Cet homme, qui a débuté sa carrière en vendant des posters, règne en maître incontesté sur le marché de l’art. Celui que la presse américaine surnomme « le Requin » dirige plus d’une quinzaine de galeries renommées à travers le monde. Face à la caméra, Larry Gagosian évoque sa relation avec Jeff Koons, superstar controversée du kitsch et artiste vivant le plus cher au monde. Puis à l’Art Basel Hong Kong, il courtise les collectionneurs asiatiques, leur faisant miroiter ses trésors signés Picasso, Lichtenstein ou Bacon, tandis que célébrités et grandes fortunes se bousculent sur son stand.

