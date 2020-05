L’Arménie protégera le droit du peuple d’Artsakh à l’autodétermination sans aucune restriction

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République d’Arménie, Anna Naghdalian, a commenté la déclaration faite par le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères à l’occasion de la prestation de serment du nouveau président d’Artsakh.

« Je considère qu’il est nécessaire de noter que les menaces de guerre et l’attitude belligérante, que ce soit sous la forme d’exercices militaires à grande échelle en violation des relations internationales, sont des éléments traditionnels de la position non constructive de l’Azerbaïdjan, qui ne peuvent avoir un impact sur les positions des partis arméniens sur la question du Karabagh et les processus démocratiques en cours dans l’Artsakh.

Cependant, ces éléments sont préjudiciables à la création d’un environnement propice à la paix, qui est nécessaire pour la discussion des questions de fond. L’Arménie est attachée à un règlement exclusivement pacifique du conflit dans le cadre de la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE.

Félicitant à nouveau le peuple d’Artsakh pour la formation du gouvernement à la suite des processus démocratiques, nous voudrions réaffirmer que la République d’Arménie continuera de travailler en étroite collaboration avec les nouvelles autorités représentant le peuple d’Artsakh dans le processus de paix et soutiendra constamment la réalisation du droit du peuple d’Artsakh à l’autodétermination », a-t-elle noté.