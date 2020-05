Le Ministère des Affaires Etrangères d’Arménie a adressé un message de félicitations à l’occasion de l’Aïd el-Fitr

Le ministère des Affaires étrangères de l’Arménie a adressé un message de félicitations à l’occasion de la Fête musulmane de l’Aïd el-Fitr.

« Nous adressons nos salutations les plus chaleureuses à tous nos amis et collègues musulmans à l’occasion de la fête de l’Aïd al-Fitr. Que cette fête apporte la paix et la prospérité à vos familles et à vos nations », lit-on dans le communiqué du ministère.

Aïd al-Fitr est la fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois de ramadan. Elle est célébrée le premier jour du mois de chawwal.