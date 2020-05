Message de félicitations du Premier ministre Nikol Pashinyan aux élèves sortants

Chers sortants,

Je voudrais vous féliciter pour l’achèvement de l’école . Malheureusement, vous devez célébrer cette journée importante cette année dans des conditions inhabituelles en raison de la propagation du nouveau coronavirus.

Vous n’avez pas la possibilité de célébrer cette fête au même endroit aujourd’hui, mais je suis sûr que vous êtes spirituellement ensemble. J’espère que grâce à des efforts conjoints, cette situation sera résolue dès que possible et dès que vous reviendrez à la vie normale, malgré le retard, vous pourrez toujours vous réunir et organiser votre événement de fin d’études.

Le gouvernement de la République d’Arménie créera pour vous de nouvelles possibilités d’éducation et de réalisation de soi, et nous ferons de notre mieux pour faire de l’Arménie un endroit où vous pourrez pleinement réaliser votre talent.

Au cours de cette période de vie florissante, vous devriez profiter de toutes les opportunités qui vous permettront d’acquérir des connaissances professionnelles, de l’expérience et de nouvelles compétences. Je vous exhorte à tout mettre en œuvre pour surmonter toutes les difficultés à l’avenir, à devenir des spécialistes hautement qualifiés et à contribuer au développement de notre pays avec vos capacités.

Chers adolescents, vous êtes l’avenir de notre État et nous sommes sûrs que nous aurons en vous de nouveaux professionnels dans divers domaines.

Dans la nouvelle étape de la vie, je vous souhaite tout le succès, l’énergie inépuisable et le bonheur. Je vous aime tous.