15 cas de Covid-19 confirmés à l’orphelinat Marie Izmirlian d’Erevan

Neuf enfants et six employés de l’orphelinat Marie Izmirlian d’Erevan ont été testés positifs au coronavirus, informe le ministre du Travail et des Affaires sociales Zaruhi Batoyan sur Facebook.

Au total, 46 personnes ont été testées, a-t-elle déclaré.

« Heureusement, ils se sentent bien et aucun ne présente de symptômes. Ils n’ont pas été hospitalisés et ont été isolés à l’intérieur de l’établissement, où il sera plus facile de s’occuper des enfants », a déclaré le ministre.

Les premiers soupçons d’infection sont apparus chez l’un des employés de l’institution, dont la température est montée à 37,5 dans la soirée du 23 mai.

À l’heure actuelle, des médecins et des épidémiologistes travaillent dans l’établissement, la zone a été désinfectée à nouveau.

L’établissement est mis en quarantaine depuis le 27 février et fermé depuis le 19 mai.