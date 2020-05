Le YAN’S fermé jusqu’au 6 septembre 2020

Chers membres, chers amis,

Face à la situation actuelle, nous avons estimé que votre santé et celle de notre personnel était essentielle. Par conséquent, nous avons décidé de fermer le YAN’S jusqu’au 6 septembre 2020. La manti party du 20 juin est de ce fait annulée.

Cela n’a pas été une décision facile à prendre, l’essence même de notre association est de vous accueillir.

Toutefois, on reviendra en force à la rentrée. On vous prépare un accueil aux petits oignons, avec bons petits plats et distribution à gogo de gel hydroalcoolique.

On croise les doigts également pour fêter nos retrouvailles le samedi 26 septembre prochain, autour de l’un de nos plats emblématiques : le manti.

Prenez soin de vous et rendez-vous en septembre

Le bureau du YAN’S Club