Le groupe rock « System of a down » donnera un concert à Erévan en été 2021

ARMENIE-MUSIQUE

Le groupe de rock « System of a down » de Californie avec le chanteur Serj Tankian à l’arrêt depuis la crise du coronavirus devaient réaliser un concert à Erévan en 2020, spectacle qui fut annulé. Serj Tankian vient d’annoncer que le concert se déroulera à Erévan en été prochain. « Notre concert arménien doit être organisé l’été 2021. Si tous se passe bien car en ce moment nous ne savons pas ce qui se passera la situation liée au virus » dit Serj Tankian. Il a également donné quelques informations liées à la chanson « Hayastan » (Arménie) que lui a inspiré un poème sur Nikol Pachinian. « Lors des journées de la révolution, j’étais en Arménie en compagnie de Nikol Pachinian j’analysais les chansons arméniennes qui sont tristes pour leur grande majorité. Par exemple le doudouk est un instrument très triste. Mais comme la révolution est devenue une nouvelle étape pour le peuple arménien, nous avons pensé qu’il serait bon de créer une chanson arménienne avec des paroles positives et de victoire » a confié Serj Tankian à l’adresse de ses fans.

Krikor Amirzayan