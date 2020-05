L’éclairage du tunnel de Dilidjan fonctionne après un incident électrique qui l’a plongé en partie dans le noir

Le tunnel routier des environs de Dilidjan, le plus long d’Arménie qui avait subi quelques travaux, après des dégradations, s’est doté d’un nouvel éclairage. Le Service de contrôle des routes d’Arménie vient d’annoncer que depuis le 25 mai à 18 heures, toutes les lumières du tunnel de Dilidjan sont rénovées permettant une plus grande sécurité au trafic automobile. Lundi matin, suite à un incident électrique une partie de l’éclairage du tunnel étant en panne. En effet cette route au nord du lac Sevan à l’est de l’Arménie la voie Sevan-Dilidjan-Idjevan avec ce tunnel de Dilidjan est l’une des routes les plus fréquentées d’Arménie.

Krikor Amirzayan