Saro Mardiryan élu adjoint au maire d’Alfortville

Saro Mardiryan, président de l’Assemblée Diocésaine de l’église arménienne apostolique de France, et président du parti Social-Démocrate HENTCHAKIAN a été élu dimanche 24 mai, Adjoint au maire d’Alfortville. Le conseil municipal de cette commune qui a été un des principaux lieux d’accueil des rescapés du génocide compte également deux autres adjoints au maire d’origine arménienne (Déborah Zabounian, Garo Khachikian Président de la FRA d’Alfortville) et deux conseillers municipaux : Maro Kabayan et Krikor Kosdikian. Son maire, Luc Carvounas soutien traditionnel de la cause arménienne, a été élu au premier tour de la municipale de mars dernier.

Saro Mardiryan, qui accède pour la première fois à une fonction élective dans le cadre des institutions républicaines a écrit le message suivant sur Facebook.



Saro Je suis heureux, fier et honoré d’avoir été élu ce matin adjoint au maire d’Alfortville dans la belle équipe de notre nouveau maire Luc CARVOUNAS que je remercie pour son ouverture et sa confiance.

Un grand merci et bravo à Michel Gerchinovitz, notre maire sortant, à qui je souhaite une retraite bien méritée.

Il y a 41 ans, Alfortville a accueilli ma famille et m’a permis de devenir ce que je suis aujourd’hui. A mon tour de rendre tout ce qu’Alfortville m’a apporté, avec engagement, abnégation et humilité au service des Alfortvillaises et des Alfortvillais.



J’ai une pensée pour mes parents qui ont quitté la Turquie pour m’offrir un avenir digne dans un pays qui respecterait notre identité arménienne et mes camarades du parti Social Démocrate HENTCHAKIAN pour tout le soutien qu’ils m’ont apporté, à Flora Hakobyan, ma femme, qui a supporté mes nombreuses absences de la maison (en espérant qu’elle soit toujours aussi patiente les 6 prochaines années 😉)

Enfin, j’aimerais dire ma fierté de porter l’écharpe tricolore 🇫🇷

Comme beaucoup d’arméniens, nous portons les valeurs, l’histoire et la culture française que nous avons fait notre et que nous faisons coexister avec notre identité arménienne.

100% français, 100% arménien comme l’aimait à rappeler Charles Aznavour 🇦🇲🇫🇷