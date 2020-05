Il y a 3 ans, Manchester United et l’international arménien Henrikh Mkhitaryan, buteur, remportent l’Europa League en s’imposant sur l’Ajax d’Amsterdam (2-0)

Il y a 3 ans, Henrikh Mkhitaryan entrait dans la légende en devenant le premier Arménien de l’hitsoire du football européen à remporter l’Europa League…en marquant même un but lors de la finale…

Le 24 mai 2017 au Friends Arena de Solna dans la banlieue de Stockholm (Suède) la finale 2017 de l’Europa League opposait Manchester United à l’Ajax d’Amsterdam. Au terme d’un match très spectaculaire, Manchester United s’est imposé 2-0 sur l’Ajax d’Amsterdam et obtient ainsi son visa pour la Ligue des Champions. L’international arménien Henrikh Mkhitaryan fut le premier citoyen d’Arménie à disputer ainsi une finale de coupe européenne. Et devint buteur !

L’international français Paul Pogba ouvrait le score (18e) puis l’Arménien Henrikh Mkhitaryan dès la reprise ruinait les espoirs d’Ajax d’Amsterdam en marquant un superbe but d’une reprise acrobatique pleine de réalisme (48e). Un très beau but qui restera parmi les meilleurs de l’Europa League. Henrikh Mkhitaryan marquait ainsi son 6e but cette saison en Europa League, sans doute son plus beau. Henrikh Mkhitaryan cédait sa place (75e) et sortait du stade sous les applaudissements nourris des spectateurs dont de nombreux fans de Manchester United.

Ainsi Henrikh Mkhitaryan qui était le premier citoyen d’Arménie à disputer une finale de coupe européenne est devenu buteur ! Au coup de sifflet finale, l’international arménien entouré du tricolore arménien sur les épaules pouvait déguster ces instants historiques. Le surdoué arménien aux nombreux records peut désormais ajouter à son palmarès la coupe de l’Europa League.

Henrikh Mkhitaryan « je dédie cette coupe d’Europe à ma famille à Manchester et à tous les Arméniens »

Après la victoire de Manchester United sur Ajax d’Amsterdam (2-0) en finale de l’Europa League à Stockholm et le but d’Henrikh Mkhitaryan, l’international arménien a dédié la coupe d’Europe (Europa League) à sa famille, ses amis et « à tous les Arméniens » dit-il après la victoire. « Je suis infiniment heureux pour cette victoire » dit-il. Les buts de Manchester United furent inscrits par Paul Pogba et Henrikh Mkhitaryan d’un magnifique retourné acrobatique qui fera date dans l’histoire du football.

Krikor Amirzayan