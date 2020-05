Première cabine de décontamination Française fabriqué à Lyon par Sevan Jourbajian et Gary Hospice.

Suite à la gravité de la crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie du coronavirus, l’entreprise de Sevan Jourbajian un jeune français d’origine arménienne de la région lyonnaise et son associé Gary Hospice, à travers leur entreprise DIBL France s’est mis à la recherche d’une solution fiable, robuste et automatisée afin de décontaminer les personnes.



Petite histoire de notre entreprise ...



Tout a commencé lorsque Gary Hospice, avec qui j’ai travaillé plusieurs années et qui est devenu un ami, me sollicite sur un projet : concevoir et fabriquer un système de désinfection.

Sevan Jourbajian « Nous sommes au début de l’épidémie COVID-19 en France, quelques décès, rien d’alarmant au niveau sanitaire... Les jours passent, nos activités s’arrêtent à cause du confinement, l’idée éclate en visionnant des images à la télé : chaque établissement qui accueille du public en Chine est équipé de cabines de décontamination, l’idée se multiplie également aux pays du Maghreb et d’Asie de l’Ouest. »

Sevan Jourbajian : « L’idée nous vient d’importer ce produit de pays étrangers car aucune entreprise en France ne le propose . Malheureusement la conception des cabines fabriquées dans ces pays ne répondent pas à certaines normes NF sur la conception et les normes feu. Aucun de ces fournisseurs ne ne nous fournissait la formule désinfectante ; de plus, ils se déchargeaient de toute fourniture de cette dernière. »

Sevan Jourbajian et son associé Gary Hospice se sont questionnés : Alors ? Pourquoi ne pas faire fabriquer cette cabine et l’équiper dans les normes Françaises ?

« Nous avons réalisé un prototype et avons testé ce dernier. Les résultats étaient concluants mais nous voulions améliorer notre produit et le rendre plus robuste au niveau de la structure et des équipements pour qu’à l’avenir une simple maintenance sur la pompe et la cuve soit effectuée. Nous nous sommes rapprochés d’entreprises et d’ingénieurs qui nous ont aidés et épaulés dans notre projet ; ces experts nous ont accompagnés jusqu’à la création de notre cabine de décontamination P1. »

« La cabine en place, nous avons sollicité l’intervention d’un agent du bureau de contrôle Veritas, ce dernier nous a confirmé et validé le projet par un certificat de conformité qui nous permet de vendre sereinement notre produit sur le marché Français.

Beaucoup d’énergie, d’échanges et de questionnements sur un projet d’utilité qui nous a permis de trouver la solution désinfectante qui est projetée par notre cabine, un produit qui se nomme Clean covid19 qui a la particularité d’être sans danger ni pour l’homme, ni pour la nature (test clinique et laboratoire excellent) et qui détruit le covid-19 en moins de 15 secondes. »

Sevan Jourbajian « Aujourd’hui notre carnet de commande ne cesse d’augmenter. Nous sommes fiers de présenter nos produits à la France entière en vue d’un monde meilleur et serein face à ce virus. »

Krikor Amirzayan (interview téléphonique réalisée lundi 25 mai 2020)