La ville de Sevan est sous couvre-feu jusqu’au 3 juin minuit

En raison du risque de diffusion de l’épidémie du coronavirus, la ville de Sevan dans la région de Gegharkunik près du lac Sevan a été placé dès hier soir minuit sous couvre-feu par le vice-Premier ministre Tigrane Avinyan chargé de coordonner les actions de prévention de la contagion du coronavirus.

Les entrées et sorties de la ville sont interdites et seront strictement contrôlées avec juste quelques autorisations qui seront accordées pour tout déplacement. Cette décision de couvre-feu sera en vigueur jusqu’au 3 juin à minuit. Arsen Torosyan le ministre de la Santé, Edouard Martirosyan le responsable du Service de sécurité nationale et Gnel Sanosyan le gouverneur de la région de Gegharkunik assureront le suivi de ce couvre-feu à Sevan.

Krikor Amirzayan