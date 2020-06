Le nombre d’utilisateurs arméniens attaqués par le vol de mots de passe a augmenté de 18% en 2019, selon le laboratoire Kaspersky

En 2019, le nombre d’utilisateurs Internet arméniens attaqués pour le vol de mots de passe a augmenté de 18%, selon une étude de Kaspersky Lab.

« En outre, la menace d’attaques de phishing est restée urgente en Arménie l’année dernière, lorsque les attaquants tentent d’obtenir les données de paiement personnelles des utilisateurs. De décembre à janvier 2019, les solutions de Kaspersky Lab ont empêché en moyenne 20 000 tentatives de basculement d’utilisateurs arméniens vers des sites frauduleux par mois ", selon l’étude.

Selon l’étude, les phishers surveillent de près les informations et profitent de l’intérêt du grand public pour divers événements majeurs et célébrités, à venir avec des leurres qui semblent officiels tromper une personne pour cliquer sur un lien malveillant ou laisser des données personnelles.

« La quantité de données générées par les utilisateurs est en constante augmentation, tout comme leur valeur pour les attaquants qui, en particulier, vendent des informations personnelles à d’autres personnes dans des forums fermés. Il existe différentes méthodes pour accéder aux actifs, notamment le vol de mot de passe et les logiciels de phishing. Si vous avez constaté que vos données provenant de n’importe quel service ont fui sur le réseau, vous devez immédiatement changer le mot de passe pour entrer dans votre compte », a déclaré Tatyana Sidorina, analyste de contenu senior chez Kaspersky Lab.

Elle a également souligné qu’il existe des règles de base, la dont le respect contribue à réduire les risques de fuites éventuelles et d’utilisation malveillante des données.

Pour protéger les informations confidentielles, l’expert recommande aux utilisateurs de ne pas cliquer sur les liens suspects sur les réseaux sociaux, les messageries instantanées et les courriels. Ils sont également tenus d’installer une solution de sécurité fiable qui a pour fonction de vérifier le compte et vous avertit si les données fuient vers le réseau.

De plus, les utilisateurs doivent avoir des mots de passe forts pour tous leurs comptes (avec au moins 12 caractères, lettres dans des cas différents, chiffres et caractères spéciaux) et les changer environ tous les trois mois, ainsi que stocker correctement les mots de passe - ne pas les écrire sur un morceau de papier ou sur un téléphone, mais utilisez des gestionnaires de mots de passe spéciaux.

Si possible, il est conseillé d’activer l’autorisation à deux facteurs, avant d’installer un logiciel, familiarisez-vous avec le contrat d’utilisation - il contient des informations sur la façon dont l’application traitera les données personnelles.